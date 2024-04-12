В Оренбурге объявлена массовая эвакуация из-за наводнения

В Оренбурге проводится массовая эвакуация из-за крайне опасной ситуации с паводками. Об этом объявил мэр города Сергей Салмин. В городе звучит сирена.

Уровень воды в реке Урал за последние десять часов поднялся на 40 сантиметров до отметки 11 метров 43 сантиметра. Ранее власти Оренбурга сообщали, что 12 апреля наводнение в городе достигнет пиковых значений, а потом вода пойдёт на спад.

Власти просят покинуть свои дома жильцов ЖК Гранд-парк, поселков имени Куйбышева и Солнечный, 23-й и 24-й микрорайоны, улиц Уральская, Донгузская, районов Авиагородок и Овчинный Городок. "Возьмите с собой документы, лекарства, вещи первой необходимости и немедленно покиньте дома. Положение критическое, не теряйте время!" — написал мэр в телеграм-канале.

По данным администрации Оренбургской области, затопленными остаются почти двенадцать тысяч жилых домов и более пятнадцати тысяч приусадебных участков. В четырёх населённых пунктах нет света, электричество периодически отключают и в районах Оренбурга.

У Орска уровень Урала снизился до 673 сантиметров. Вчера, 11 апреля, наконец удалось засыпать дыру в дамбе, через которую затапливало город. До этого справиться с ней не могли из-за слишком высокого давления воды.

Из пострадавших районов Оренбургской области эвакуировано больше 10,7 тысячи человек, из них около полутора тысяч находятся в пунктах временного размещения. Жители затопленных территорий стоят в очередях за водой, гуманитарной помощью и в МФЦ для оформления единовременных выплат.

Всего в области подтопило более 10 тысяч жилых домов, 40% из них не подлежат восстановлению.