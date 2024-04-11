50 тысяч и вы держитесь

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Наводнение в Орске
Наводнение в Орске

Наводнение в российских регионах: денег хватит не всем

Кузбасс затапливает. Губернатор Курганской области призвал эвакуировать жителей правобережной части Кургана из-за угрозы затопления. Губернатор Оренбургской области просит не искать виновных в прорыве дамбы в Орске. Оренбургская область была в списке регионов, в которых МЧС прогнозировало подтопления. Ущерб от наводнения в области составил 40 млрд рублей — это второй по разрушительности паводок в современной истории России. Власти обещают мизерные компенсации. Впрочем, многие жертвы наводнений прошлых лет до сих пор ждут помощи. Почему Россия всегда не готова к паводкам? В прямом эфире разбираемся с главным редактором «Новой газеты. Европа» Кириллом Мартыновым и политологом Никитой Саввиным. Ведущий - Артём Радыгин.

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