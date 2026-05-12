В Оренбурге при отражении атаки БПЛА повреждён жилой дом

В Оренбурге при отражении атаки беспилотника поврежден многоквартирный жилой дом, написал во вторник в соцсетях губернатор региона Евгений Солнцев. По его словам, пострадавших нет.

"В доме пострадала кровля, частично выбито остекление. Все жители МКД в данный момент эвакуированы. Им предложено размещение в гостинице. Решение переехать приняла одна семья", - написал Солнцев.

Телеграм-канал "Осторожно новости" пишет со ссылкой на очевидцев, что "дрон ударил в многоэтажку на Волгоградской улице".

По данным Astra, формулировка главы региона и траектория полета беспилотника могут свидетельствовать о том, что дрон был подавлен средствами РЭБ. Дрон летел с северо-запада и в последний момент резко отклонился на восток. Изначальная траектория, вероятно, предполагала атаку на предприятие военно-промышленного комплекса "Стрела" (производит крылатые ракеты и компоненты для самолетов Су и МиГ), которое находится в четырех километрах от пострадавшего дома, отмечает издание.

В Украине информацию об атаке на Оренбург пока не комментировали, отмечает Настоящее время.

Аэропорты Оренбурга и ещё одного города в регионе, Орска, сегодня приостанавливали работу из-за временных ограничений. Об этом сообщала Росавиация.

Украинский телеграм-канал Supernova+ предположил, что целью атаки на Оренбургскую область мог стать нефтеперерабатывающий завод в Орске. О попаданиях по НПЗ не сообщалось.

