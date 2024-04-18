Суд в Орле назначил штраф в размере 400 тысяч рублей преподавателю английского языка Илье Старцеву по делу о финансировании экстремистской организации. Об этом сообщает правозащитный проект "Поддержка политзаключенных. Мемориал".

Старцев — гражданин США и России. Он был арестован в сентябре. Ему вменяли перевод семи тысяч рублей на счета Фонды борьбы с коррупцией. ФБК был признан российскими властями экстремистской организацией в 2021 году.

Прокуратура просила назначить Старцеву 500 тысяч рублей штрафа. После оглашения решения суда его освободили из-под ареста.