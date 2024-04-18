Суд в Орле назначил штраф в размере 400 тысяч рублей преподавателю английского языка Илье Старцеву по делу о финансировании экстремистской организации. Об этом сообщает правозащитный проект "Поддержка политзаключенных. Мемориал".
Старцев — гражданин США и России. Он был арестован в сентябре. Ему вменяли перевод семи тысяч рублей на счета Фонды борьбы с коррупцией. ФБК был признан российскими властями экстремистской организацией в 2021 году.
Прокуратура просила назначить Старцеву 500 тысяч рублей штрафа. После оглашения решения суда его освободили из-под ареста.
- Илье Старцеву 36 лет. В детстве он c родителями жил в США, где получил американское гражданство. В зрелом возрасте он вернулся в Россию. По словам его знакомых, Старцев поддерживал оппозиционного политика Алексея Навального во время его президентской кампании 2018 года.
- По подсчетам издания "Холод", в России как минимум 53 человека стали обвиняемыми по уголовным делам, связанным с ФБК. Из них 18 уже осуждены. 19 человек успели уехать из России до задержания: почти все они заочно арестованы и объявлены в розыск.
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