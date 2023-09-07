Суд в Орле арестовал 36-летнего Илью Старцева по уголовному делу о финансировании Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Об этом его знакомые сообщили редакции Север.Реалии. Накануне Старцев был задержан в Москве. У него, кроме российского, есть гражданство США.

Фонд борьбы с коррупцией в России признан экстремистской организацией, организация называла это решение исключительно политическим. Жертвователей фонда несколько раз судили по статье о финансировании экстремистской организацией. Она предусматривает для частного лица до восьми лет лишения свободы.

36-летний Старцев — преподаватель английского. В детстве он c родителями жил в США. В зрелом возрасте он вернулся в Россию. По словам знакомых, Старцев поддерживал политика Алексея Навального во время его президентской кампании 2018 года.

6 сентября ФСБ отчиталась о задержании в разных городах России троих человек по делу о финансировании фонда. Помимо Старцева были задержаны Андрей Новокрещёных из Красноярска и Глеб Калинычев из Нижнего Новгорода.