В Орловской области после атаки БПЛА ранены 4 человека

Город Орёл в ночь на 29 августа подвергся атаке беспилотников. Жители Орла сообщали о взрывах в городе. Astra публикует видео и фотографии, предположительно, сделанные в Орле после атаки дронов. Их подлинность журналистами издания не подтверждена.

Как сообщил губернатор региона Андрей Клычков, в результате падения обломков беспилотников в Орле повреждены два здания, еще два здания – на территории других муниципалитетов Орловской области. Позднее Клычков уточнил, что в Орле повреждены многоквартирный дом и хозяйственная постройка, а также автомобиль, в Орловском муниципальном округе – два частных дома.

По словам Клычкова, пострадали четыре человека.

Минобороны России отчиталось о 54 сбитых украинских беспилотниках над 8 регионами России, аннексированным Крымом и акваторией Черного моря. Над Орловской областью, как утверждается, силы ПВО сбили два дрона. Украинская сторона удары пока не комментировала.