В Орске, который затапливает Урал, выходит из берегов ещё одна река

В Орске Оренбургской области выходит из берегов ещё одна река Елшанка. Об этом сообщил мэр города Василий Козупица. Он призвал жителей собрать вещи и документы и эвакуироваться в безопасное место.

Вместе с этим Орск продолжает затапливать река Урал. Жилые кварталы Орска, второго по численности населения города Оренбургской области, стало заливать водой после прорыва в ночь на 6 апреля защитной дамбы вдоль реки Урал. Глава МЧС России Александр Куренков, прилетевший в Орск, оценил ситуацию там как "критическую". В городе подтоплены 4518 жилых домов и 4587 садовых участков.

Уровень воды у Оренбурга за сутки вырос на 16 сантиметров, достигнув 872 сантиметров, сообщили ТАСС в мэрии. Неблагоприятной считается отметка в 760 сантиметров, а опасной − 930 сантиметров.

В течение всего воскресенья, 7 апреля, в Орске шла эвакуация. Из затопленных районов было эвакуировано более 4 тыс. человек, в том числе 885 детей, сообщил министр. Для приема пострадавших власти организовали 11 пунктов временного размещения, рассчитанные более чем на 8 тысяч мест.

Минздрав России сообщил 7 апреля, что за медицинской помощью в связи c ситуацией в Орске обратилось 99 человек, в том числе 18 детей, из них 6 взрослых и 3 детей госпитализированы. "Их состояние не вызывает опасений. Остальным помощь оказана амбулаторно", – цитирует ТАСС помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова.

Ранее власти сообщили о гибели в подтопленном Орске 4-х человек, но утверждается, что ни один из них не утонул, а смерть наступила по иным причинам.

В некоторых районах Орска вода доходит до окон первых этажей, люди передвигаются по городу на лодках. Из-за паводка все школы Орска перевели на дистанционное обучение. По причине наводнения остановил работу нефтеперерабатывающий завод, сообщили в пресс-службе компании "Орскнефтеоргсинтез".

В Орске затопило больницы. Часть пациентов эвакуировали, часть выписали. В медучреждениях города временно прекратили оказывать плановую медицинскую помощь, сообщил ранее Минздрав региона. Оказывать будут только экстренную и неотложную медицинскую помощь в двух стационарах.

Больше 10 лет назад по обеим берегам Урала в Орске были построены насыпные дамбы, чтобы защищать город от паводка. В этом году из-за сильного половодья выше по течению на ГЭС пришлось увеличить сброс воды из Ириклинского водохранилища. Дамбы не выдержали такого напора воды.

По оценке региональных властей, Оренбургская область, столкнулась с самым многоводным паводком за всю историю наблюдений. В воскресенье правительственная комиссия приняла решение отнести паводок в Оренбуржье к ЧС федерального характера. Ущерб инфраструктуре оценивается в 21 млрд руб. По данным на вечер 7 апреля, подтоплены более десяти тысяч жилых домов и 18 тысяч приусадебных участков в 77 населенных пунктах.

Возбуждено уголовное дело по двум статьям — о нарушении правил безопасности при строительных работах и халатности.

Основываясь на прогнозах Росгидромета, власти Оренбургской области ожидают пик паводка на 10 апреля. Стабилизация ситуации в регионе ожидается после 20 апреля, говорится в сообщении пресс-службы губернатора региона.