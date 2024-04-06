Мэр Оренбурга Сергей Салмин сообщил о начале принудительной эвакуации жителей из районов, затопленных рекой Урал. По его словам, к ночи уровень воды может достигнуть "критической отметки". В части районов уже отключено электричество.

"В ближайшее время мы используем систему оповещения, отнеситесь к сигналу серьезно, — говорится в видеообращении мэра. — У нас больше нет времени на уговоры. Тех, кто откажется покидать опасную зону добровольно, мы будем эвакуировать принудительно, при участии сотрудников полиции". В городе объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Власти Оренбурга заявляют, что критическая отметка уровня воды для города — 930 см. Сейчас она уже 855 сантиметров, что на выше официального "опасного" уровня, в прошлые годы власти называли критическим его.

Уже сейчас в зоне затопления находится несколько оренбургских жилых и дачных районов и посёлков. Сообщается, что в части из них отключено электричество из-за затопленного или намокшего оборудования.