В отношении активистки Дарьи Полюдовой завели дело об экстремизме

Федеральная служба безопасности России (ФСБ) возбудила уголовное дело в отношении активистки Дарьи Полюдовой и ещё пяти активистов организации "Левое сопротивление". Их обвиняют в создании экстремистского сообщества и участии в нём. Об этом сообщает Sota со ссылкой на постановлении о возбуждении уголовного дела.

По версии следствия, Полюдова не позднее октября 2017 года создала организацию "Левое сопротивление". ФСБ полагает, что пятеро участников этого движения устраивали различные акции, которые были направлены на "дискредитацию деятельности органов власти и провоцирование столкновений с сотрудниками полиции". Полюдовой вменяют создание экстремистского сообщества, а активистам Сергею Кирсанову, Кириллу Котову, Игорю Кузнецову, Андрею Романову и Алене Крыловой участие в нём.

В мае этого года Дарью Полюдову приговорили к шести годам лишения свободы по обвинению в оправдании терроризма и призывах к нему. Оправданием терроризма суд счёл записи про полевого командира, организатора терактов Шамиля Басаева. Экстремистская часть приговора связана с фразой, сказанной о "лубянском стрелке" Евгении Манюрове, который в декабре 2019 года открыл стрельбу около здания ФСБ в Москве.

В 2015 году активистка была приговорена к двум годам колонии-поселения по делу о публичных призывах к экстремизму и публичных призывах к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности России, – суд посчитал, что она участвовала в подготовке Марша за федерализацию Кубани.