В отношении главреда провластного СМИ прекратили дело о дискредитации

Октябрьский суд Ростова прекратил дело о дискредитации армии в отношении главного редактора ростовского сайта 1Rnd Елены Доровских. Обоснованием стало истечение сроков давности.

Сотрудники ростовского Центра по борьбе с экстремизмом настаивали на привлечении журналистки к ответственности из-за заметки, которое издание опубликовало в прошлом году. В ней было сказано о появившихся в городе листовках с призывами к российским военным о сдаче в плен, рассказал адвокат Владимир Чесноков. Само издание занимает провластную позицию: после составления протокола на сайте издания опубликовали фотографии многочисленных наград Доровских, ранее полученных от МЧС и Минобороны. За несколько дней до визита сотрудников правоохранительных органов в редакцию Доровских получила медаль "За военно-патриотическую работу".