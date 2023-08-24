В отношении главреда провластного СМИ прекратили дело о дискредитации

Октябрьский суд Ростова прекратил дело о дискредитации армии в отношении главного редактора ростовского сайта 1Rnd Елены Доровских. Обоснованием стало истечение сроков давности.
Сотрудники ростовского Центра по борьбе с экстремизмом настаивали на привлечении журналистки к ответственности из-за заметки, которое издание опубликовало в прошлом году. В ней было сказано о появившихся в городе листовках с призывами к российским военным о сдаче в плен, рассказал адвокат Владимир Чесноков. Само издание занимает провластную позицию: после составления протокола на сайте издания опубликовали фотографии многочисленных наград Доровских, ранее полученных от МЧС и Минобороны. За несколько дней до визита сотрудников правоохранительных органов в редакцию Доровских получила медаль "За военно-патриотическую работу".
- В июле Ростове-на-Дону вынесли приговор по делу провластного блогера Сергея Рулева – его отправили в колонию-поселение на год и три месяца за оскорбление представителя власти, неуважение к суду и вымогательство. Рулев известен доносом на бывшего координатора "Открытой России" в Ростове Анастасию Шевченко, нападением на активиста местного штаба Навального и поддержкой войны в Украине, гражданином которой ранее являлся.