В отношении создателя "Масяни" Куваева возбуждено уголовное дело

В отношении автора мультфильмов про Масяню, петербургского мультипликатора Олега Куваева, выступающего против войны в Украине, возбудили уголовное дело о публичных действиях, направленных против безопасности государства. Об этом со ссылкой на источники пишут Mash и "Фонтанка".

Поводом для уголовного дела стал, как утверждается, эпизод "Масяни", в котором героиня мультфильма призывает российских солдат сдаваться в плен ВСУ. Мультипликатору грозит до 6 лет заключения.

Сам Куваев сообщил Север.Реалии, что ничего не знает о уголовном деле в отношении него. Из российских правоохранительных органов к нему никто не обращался, никакой официальной информации о возбуждении дела он не видел. В розыск, как пишет "Фонтанка", он пока не объявлен. Куваев давно уехал из России.

После начала полномасштабного военного вторжения в Украину он выпустил несколько антивоенных эпизодов "Масяни" с резкой критикой действий российских войск и президента Владимира Путина.

Один из антивоенных эпизодов назывался "Санкт-Мариубург". В нем китайские войска бомбили российские города, включая Петербург, чтобы "очистить Россию от фашистов". Название отсылает к украинскому Мариуполю, который был сильно разрушен в ходе российского вторжения, позже стал городом-побратимом Петербурга. Необходимость "денацификации и демилитаризации" Украины российские власти упоминали среди целей военного вторжения в соседнюю страну, в мультфильме предлагается представить себя на месте жертвы нападения, подобного вторжению 24 февраля.