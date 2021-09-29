В отношении вице-президента Сбербанка возбуждено уголовное дело

В отношении вице-президента Сбербанка, бывшего заместителя министра просвещения Марины Раковой возбуждено уголовное дело о мошенничестве с госконтрактами. Об этом сообщают агентства со ссылкой на источники, официальной информации пока нет.

По данным "Интерфакса", Ракова доставлена на допрос в Следственный департамент МВД. Вопрос о мере пресечения будет решён по результатам допроса - утверждает источник агентства. Он же уточняет, что речь идёт о деле по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Уголовное дело связано с работой Раковой в министерстве просвещения. Оно было возбуждено, как утверждается, ещё в августе. По версии следствия, при реализации госпрограммы "Образование" были выделены хищения как минимум на 50 млн рублей. Утверждается, в частности, что Ракова пролоббировала заключение с "Фондом новых форм образования", который она возглавляла, госконтрактов, однако предусмотренные ими работы не были выполнены.

В телеграм-канале РИА Новости опубликована съемка следственных действий с участием Раковой, в том числе у неё дома.

В "Сбере" заявили, что дело не связано с деятельностью Раковой в компании. Она перешла в Сбербанк в 2020 году, после того как покинула пост замминистра просвещения.

В министерстве, помимо прочего, Ракова была руководителем проектного офиса по созданию детских технопарков "Кванториум". В Сбербанке она курирует проект "Цифровые образовательные платформы". Весной, после приобретения "Сбером" доли в издательстве "Просвещение", выпускающем школьные учебники, СМИ сообщали, что Ракова может стать директором этого издательства.