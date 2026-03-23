В ожидании "окна возможностей". Соцсети о партии Ильи Яшина

В прошлый четверг политик Илья Яшин объявил о создании партии. Название партии пока не называется, программа ее неизвестна.

Илья Яшин:

Путин у власти уже четверть века. Он втянул Россию в большую войну, угробил нашу экономику и запрещает людям буквально всё. Мы не должны просто наблюдать и комментировать то, что происходит. Мы должны бороться за власть в своей стране. Поэтому сегодня я объявляю о создании политической партии, которая бросит ему вызов.

Мы организуем группы активистов в полноценную партийную структуру. Мы предложим обществу политическую программу перемен. Мы обеспечим россиянам системное представительство в европейских институтах власти.

В конце концов, мы дадим ответ на вопрос: «если не Путин, то кто?»

Оргкомитет партии начал свою работу, а съезд запланирован на лето.

Многие желают Яшину удачи.

Ксения Торстрем:

Давно хотела политическую партию, поэтому поддерживаю Илью Яшина. Он единственный кто решился на такое! Это круто!

В своем видео он справедливо отмечает:

-блогерство заместило политику

- эмиграция функционирует по принципу закрытых клубов (я бы сказала даже порой враждующих группировок)

-навык политического участия тренируется как мышца (и если его не тренировать то он атрофируется)

- шанс на перемены нельзя упустить (окно возможностей вероятно будет коротким)

- нужна организованная альтернатива, претендующая на власть (заграницей это можно сделать)

В общем, я поддерживаю, это правильная идея.

О том, кто войдет в новую партию, точнее, в оргкомитет предстоящего съезда, пока тоже известно мало. Пока что о своем участии сообщили только бывший член "Яблока" и депутат петербургского заксобрания Максим Резник и бывший мундеп из Петербурга Светлана Уткина.

Светлана Уткина:

Очень давно я хотела принять участие в партийном строительстве. Когда-то мы собирались регистрировать Партию Прогресса под руководством Алексея, невыносимо потерять эту возможность навсегда...

Теперь попробуем в новой компании: Илья Яшин, Максим Резник и другие весьма симпатичные, разумные и честные люди.

Не могу перестать надеяться на демократическое будущее России, просто не получается, потому что еще есть силы, которые хотят сделать ее счастливой.

Вошла в оргкомитет съезда, посмотрим, что у нас получится.

Название партии еще не утверждено, не буду его называть, но верю, что оно вам зайдет)).

Буду держать вас в курсе)).

Инициативу Яшина много критикуют.



На часть критики политик отвечает.

Илья Яшин:

Рустем Адагамов вчера публично раскритиковал нашу инициативу по созданию оппозиционной партии. Говорит, что в эмиграции у нас нет доступа к обществу и мандата на представительство, а значит сама идея строить партию — абсурдна.

Что ж.

Наверняка какой-нибудь португальский «Рустем Адагамов» говорил в 1973 году примерно то же самое. Очень хорошо, что его тогда не послушали и создали Социалистическую партию Португалии, организовав учредительный съезд в небольшом немецком городке. Потому что уже через три года после этого эмигрантского съезда их партия сформировала первое демократическое правительство страны на обломках диктатуры Салазара.

Вообще, история учит нас поменьше слушать певцов уныния и просто делать то, что требуется.

Кто-то иронизирует над числом сторонников Ильи Яшина.



Aljoscha Samjatin:

Я знаю, что в моей ленте есть поклонники Яшина, и я своими глазами видел поклонников Яшина в Берлине. Но относиться к нему хоть с какой-нибудь степенью серьёзности, мне кажется, невозможно. Хотя и смеяться над ним тоже не хочется – от его активности скорее впадаешь в какое-то сомнамбулическое состояние.

Другие отмечают двусмысленность положения: партия создается в эмиграции, но политическая борьба, как предполагается, будет вестись в России.

Даниил Кислов:

Создание Яшиным "политической партии" для россиян - невообразимая глупость. Россиянам плевать на Яшина и его партию. Европе плевать на политические партии россиян-зарубежников. Россиянам-эмигрантам, казалось бы, нужен кто-то вроде Навального - с его харизмой, которой Яшин не обладает. Но они и Навального уже забыли. Чувак потратит много времени, сил, грантовых денег, но толку для будущей России нет в этом никакого. Потому что Россия много веков ещё будет определять для себя сама, что ей надо, как определяла это ранее. Определять будущую политику РФ будут бандиты, олигархи и гебня, которую не вытравишь из этого государства и общества ни в жисть.

Похожие тезисы на свой лад выдвигают и прокремлевские каналы.

Мейстер:

Иноагент, экстремист и террорист Илья Яшин поделился мечтами: создать за рубежом политическую партию, которая объединит россиян в эмиграции, предложит им программу перемен и обеспечит «системное представительство в европейских институтах власти». Съезд обещают провести летом.

Непростая задача для релокантов, которые за 4 года не смогли создать никакой представительной политсилы, несмотря на весь апломб и благоволение Запада. Плод их собственных усилий – малоизвестная НПО Demokrati-JA (иноагент), потуг спонсоров – платформа в ПАСЕ, куда их за ручку отвели, чтобы они изображали антагониста «путинской России». Все в итоге получилось довольно жалко и постоянно сопровождается внутриусобными дрязгами, что ставит под сомнение будущее партии.

Которая, впрочем, является заведомым Франкенштейном: быть интегрированной частью политического поля ЕС и претендовать на представительство России, мягко говоря, проблематично. И не только потому, что люди оторвались от нашей действительности, но и потому, что легитимность партий в России определяется их интегрированностью в наше правовое поле, а не европейское.

А для некоторых такой способ борьбы с Путиным как создание новой партии попросту недостаточно радикален.

Alexander Hotz:

Партия "ждунов" ищет название.

Яшин продолжает заниматься любимым делом - "выборами" в россии. Видимо, поняв, что "щёлкнуть путина по носу" (по его выражению) на осенних "выборах" не получится, Яшин решил создавать собственную партию в изгнании, чтобы вернуться в россию на "партийном коне" и снова участвовать в "выборах".

А пока его новая партия будет ждать "окна возможностей" и мечтать о ПРБ - вместо помощи Украине в разгроме "любимой родины".

Ясно, что партия в изгнании, у которой пока нет названия, - это борьба за гранты (на "российскую политику") и за статус в эмиграции - на фоне успеха "оппозиционной Платформы" в ПАСЕ. Но с огромной разницей.

Если "Платформа" (в целом) готова продвигать на Западе поддержку Украины и поражение россии, как страны-агрессора, - то партия Яшина будет представлять другой полюс эмиграции, продвигая интересы будущей россии (разумеется, процветающей и единой, которая свалится на голову оппозиции вместе с демократией и честными выборами).

Иначе говоря, окончательно оформился идеологический раскол между "партией победы Украины" (Каспаров, "Форум свободной России", "Платформа" в ПАСЕ) и "российскими электоральными политиками" яшинского типа, которые ориентированы на сохранение россии, интересы российского электората и его процветание (а не поражение).

Вера "коллективного Яшина" в демократию и честные выборы после ухода злодея-путина неистребима. Яшин пишет: "Мы должны бороться за власть в своей стране. Поэтому сегодня я объявляю о создании политической партии, которая бросит ему (путину) вызов».. То есть, это "щёлкни путина по носу - 2.0". Только уже силами партии. Разновидность "умного голосования" за либералов, вернувшихся из эмиграции.

Мы имеем дело с закономерным расколом в оппозиционной среде, потому что мирное и комфортное ожидание "окна возможностей" в эмиграции (на хорошие гранты) с одной стороны, - и борьба за победу Украины и разгром россии (иначе говоря, за снос системы вместе с имперской "государственностью" и всеми её фиктивными институтами, включая "партии" и "выборы") - это не просто два разных политических вектора, а два разных исторических представления о судьбе империи зла.

Не сомневаюсь, что на учредительном съезде летом, перед российскими "выборами", в яшинскую партию войдут прочие фанаты ПРБ, Навальная и даже ФБК. "Голуби мира" обретут свою партийную структуру, которую используют (повторюсь) не в интересах Украины и разгрома россии, а для бессмысленного ожидания "окна" и новой "перестройки".

Партия "ждунов" оформляется в структуру. Путин, разумеется, трепещет от страха: ожидание "ждунами" своей любимой ПРБ для него - ночной кошмар..