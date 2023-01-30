Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

В Пакистане произошёл взрыв в мечети. Есть погибшие и раненые

В пакистанском городе Пешавар на северо-западе страны террорист-смертник взорвал бомбу в мечети, сообщают AP со ссылкой на власти страны. По их данным, погибли более 20 человек, около 100 ранены.

Reuters пишет, что в местную больницу поступили 90 раненых, некоторые из них находятся в критическом состоянии.

Взрыв произошёл в то время, как около 150 верующих, в том числе полицейские из ближайшего отделения, молились внутри мечети. По словам очевидцев, в результате взрыва рухнула крыша. Под завалами здания могут оставаться пострадавшие.

Ответственность за теракт пока никто на себя не взял.

  • Город Пешавар – это столица провинции Хайбер-Пахтунхва, граничащей с Афганистаном. По информации AP, боевики часто устраивают теракты и нападения в этой местности.
  • В конце ноября прошлого года группировка "Техрик-и-Талибан Пакистан" (признана террористической правительствами США, Великобритании и Канады) сообщила, что отменяет согласованный с правительством Пакистана режим прекращения огня и приказывает своим боевикам совершать нападения по всей стране.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG