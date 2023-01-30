В Пакистане произошёл взрыв в мечети. Есть погибшие и раненые

В пакистанском городе Пешавар на северо-западе страны террорист-смертник взорвал бомбу в мечети, сообщают AP со ссылкой на власти страны. По их данным, погибли более 20 человек, около 100 ранены.

Reuters пишет, что в местную больницу поступили 90 раненых, некоторые из них находятся в критическом состоянии.

Взрыв произошёл в то время, как около 150 верующих, в том числе полицейские из ближайшего отделения, молились внутри мечети. По словам очевидцев, в результате взрыва рухнула крыша. Под завалами здания могут оставаться пострадавшие.

Ответственность за теракт пока никто на себя не взял.