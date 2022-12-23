Команда Навального опубликовала расследование о роскошной жизни Тимура Иванова, заместителя министра обороны России Сергея Шойгу. В руки сотрудников ФБК попал почтовый архив жены Иванова Светланы - со счетами за недвижимость, аренду яхт, покупку дорогой одежды и аксессуаров.

За последние 5 лет, говорится в расследовании, семейство Ивановых потратило 850 000 евро только на аренду вилл в Сан-Тропе, куда заместитель Шойгу уезжает на месяц каждый год. При этом расходы семейства оплачиваются со счета фирмы, которая отстраивает разбомбленный российскими войсками Мариуполь - именно Иванов назначен ответственным за восстановление города. Роскошную жизнь чиновнику обеспечивают откаты от строительных компаний-подрядчиков, утверждает ФБК.

Алексей Навальный

Пока Владимир Путин сотнями запускал ракеты по Киеву, пока он стирал с лица земли целые сёла и города, где-то по Парижу гуляла наша героиня, Светлана Иванова (Маниович) — жена заместителя министра обороны России Тимура Иванова. В её жизни не было ракет. Не было смертей. Зато были яхты, вертолёты, Сен-Тропе, "Роллс-Ройсы", бриллианты, вечеринки стоимостью в десятки миллионов рублей. Как живёт жена путинского чиновника, одного из самых приближённых заместителей Сергея Шойгу, — рассказывают в нашем новом расследовании Мария Певчих и Георгий Албуров.

Покажите это видео тем, кто поддерживает путинскую войну с Украиной

Леонид Волков

За эти дворцы сотни солдат и умирают каждый день под Бахмутом. Чтобы Светлана Маниович купила новую цацку за несколько сотен тысяч евро, жены и матери мобилизованных берут кредиты, чтобы скинуться на печки-буржуйки.

Если бы не было коррупции — российская армия не воевала бы

И нет, не надо повторять позорную чушь про то, что "если бы не было коррупции, российская армия воевала бы эффективнее". Если бы не было коррупции — российская армия не воевала бы. Потому что если бы не было коррупции — не было бы Путина, Шойгу, Тимура Иванова и Светланы Маниович. А вот за свои дворцы, яхты и самолеты они готовы перемолоть сколько угодно сотен тысяч жизней.

Короче говоря — посмотрите сами, и, обязательно, передайте тем вашим знакомым, у кого в семье кого-то мобилизовали. Они оценят.

Многие комментаторы расследование действительно оценили.

Анна Монгайт

Посмотрела потрясающее расследование фбк о семье замминистра обороны Тимура Иванова и ее размашистой жизни. Еще бы, на строительстве в одном разбомбленном Россией Мариуполе сколько можно поднять! Главная героиня фильма - известная всей светской Москве, да и вообще всем любительницам полистать Татлер в маникюрном салоне, Светлана Захарова, она же Светлана Маниович - владелица бутика в Метрополе, она же Светлана Иванова - очаровательная блондинка с широкой улыбкой. Певчих и Албуров проводят красочную параллель между роскошной жизнью жены военноначальника и войной в Украине. И она очень впечатляет, потому что это уже не деньги мужа-бизнесмена Маниовича, как в начале нулевых , а деньги мужа коррупционера Иванова, чей хлеб - война в Украине. И вот теперь мне интересно, как отреагируют редакторы и хроникеры закрытого глянца, все возможные светские соседи по балам и вечеринкам Светы Захаровой-Маниович-Ивановой. Как вообще в такой ситуации надо поступать, когда перед тобой документ эпохи и не отвести глаза, а его героев ты знаешь лично и всю жизнь старался не задумываться , кто и что за ними стоит?

Владислав Бачуров

Удивительно, конечно: 12 лет назад человек выпускал итальянский мужской журнал с Ксенией Собчак, хотел сделать совместный проект Gazzetta dello sport с нами, в общем, занимался какой-то ерундой. А уже года через два-три - богатый человек. Так Минобороны помогает людям в жизни.

Ешкин Крот

Наглядная картина для тех, кто решил бездумно пойти умереть за этих коррупционеров в холодном окопе.

Федор Крашенинников

При этом иноагент - я, а Тимур Иванов - прекрасный гражданин, все правильно делает. Вот такова она, извращенная логика путинского государства.

Соцсети облетело фото Иванова с женой в "царском" антураже.

Геннадий Гудков

Его превосходительство замминистра обороны РФ Тимур Иванов в своих хоромах с супругой.

Валерий Валерьев

Его величество - заместитель министра обороны Тимур Иванов со своей супругой в своих хоромах. Да да, это именно тот главнокомандующий, голодные и плохо одетые солдаты которого гибнут в украинских окопах.

Евгений Каменский

Это не король с королевой Франции - это простой заместитель Шойгу Тимур Иванов с женой. Они так живут и им это не жмёт

Леся Українка

Театральный реквизит, украли, что ли? Почему так много папье-маше?

Предположение о театральном реквизите, вероятно, не так уж далеко от истины: фото было снято на карнавале, пишут каналы светских сплетен.

Героиня Татлера

Если Героине не изменяет память, то это фото с какого-то из балов Петра Аксенова. То есть идиотский, но все-таки карнавал. Было время, Тимур Иванов действительно нет-нет, да и выходил куда-то с бывшей уже супругой. Так сказать, "пока было можно".

Не исключено, что многие россияне видят в расследованиях ФБК что-то вроде светской хроники - во всяком случае, на активный протест против властей их эти разоблачения не вдохновляют, рассуждают комментаторы.

Гасан Гусейнов

ФБК сорвали голос, доказывая россиянам, что "так жить нельзя".

А для россиян все расследования ФБК - лишь захватывающее кино:

- Ты глянь, какая зараза! У ней муж - замминистра обороны! А она в Париже драгоценности покупает!

И всё. Никакого социального действия, не говоря уже о протесте, из этого фильма не последует.

У ролика миллионы просмотров, но нет и не будет последствий

Лучшие в мире журналисты-расследователи сидят в интерьерах, которые должны чем-то напоминать привычную среду разоблачаемого ворья. Но росзритель не считывает этой иронии... У ролика миллионы просмотров, но нет и не будет последствий.

Для текущей РФ норма - это кувалда Пригожина, вербующего убийц на войну с Украиной, а вовсе не западная риторика антикоррупционеров-навальнистов.

Ольга Жилина

Формат разоблачительного видео на нашего зрителя не работает, после "Дворца Пу" уже понятно было. В народе вовсе не закипает праведный гнев, на что рассчитывают создатели видео. Это не 1917. Народ занят своим "черным зеркалом", смиренно принимает устоявшееся положение дел и вовсе не хочет восстанавливать классовое равенство (за 70 лет поняли, что это недостижимо). Усилия вашей команды колоссальны, но они направлены явно не туда.

На восприятие работы соратников Навального повлияла и война.

Ольга Лежнина

Простите, Вы это серьезно? Рассказ о дворцах коррумпированного Геринга был бы самой уместной формой борьбы с рейхом году этак в 1942?

Сергей Степанов

Господи, да всем уже даво наплевать на гламурных воров и их жен. К чему сейчас эти все бесполезные разоблачения?

Хотя Леонид Волков называет "позорной чушью" мнение, что коррупция в российской армии подрывает ее эффективность, оно широко распространено в блогах и заставляет многих относится к нынешней деятельности ФБК скептически.

Иван Преображенский

Лучше взятки в Минобороны, чем успешная война!

Команда Навального обнаружила зачем-то, что замминистра обороны Тимур Иванов получает откаты от строительных компаний‑подрядчиков ведомства и плохо исполняет свои обязанности.

Расследование основано на данных электронной почты жены чиновника — героине светской хроники 2000-х Светланы Ивановой. Персонаж, конечно, чудесный. Все помнят фразу про "больше лучше одеваться". Светлана точно стала. Но зачем об этом сейчас рассказывать? Команда Навального правда считает, что если в российском Минобороны станут меньше воровать, то война быстрее закончится?

Или для команды Навального, без Навального, замечу, борьба с коррупцией превратилась в фетиш? Может быть публикация этого расследования сейчас совсем неуместна?

Чем больше растратила Светка денег из российского военного бюджета - тем лучше

Мне вот наплевать на то, что в начале войны Светлана Иванова уехала в Париж, где жила в одном из самых дорогих отелей города и делала покупки на десятки тысяч евро в ювелирных магазинах и бутиках, посетила сына в Лондоне при официально закрытых для россиян границах, и вернулась в Париж. Точнее даже так - чем больше растратила Светка денег из российского военного бюджета - тем лучше.

Ее муженек отвечает за крупные ведомственные стройки: главный храм вооруженных сил, парк "Патриот", пункты базирования подводных лодок на Камчатке и космодром "Восточный". Так вот я хочу, чтобы в "Патриоте" по-прежнему ни к чему не готовили всерьез мобилизованных, которых туда сгоняли. Чтобы военные российские подлодки разваливались на части и не могли выйти с базы и грозить миру ядерным оружием. Ну и далее по списку.

Так что мне бы очень хотелось понять мотивацию команды Навального, когда они готовили эту публикацию. Хотелось бы, чтобы у всех здоровых на голову прекращение войны было на первом месте.

Остап Кармоди

ФБК со своими расследованиями о воровстве очередного чиновника выглядит всё более неадекватно. Чего [пристали]? Пусть воруют! Сейчас всем нужен не ФБК, а ФБР - Фонд Борьбы с Россией

Алексей Навальный тем временем продолжает судиться с администрацией своей колонии. 22 декабря суд в Коврове рассмотрел сразу четыре иска оппозиционера, однако не удовлетворил ни одну из его жалоб, пишет Медиазона. В тот же день стало известно, что документальный фильм о Навальном вошел в шорт-лист премии "Оскар".