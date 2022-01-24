В Париже скончался Тьерри Мюглер, модельер, одевавший Боуи и Кардашьян

Французский модельер Тьерри Мюглер скончался в возрасте 73 лет. Об этом сообщили мировые СМИ со ссылкой на официальных представителей модельера.

Он прославился покроем с широкими плечами и зауженной талией (т.н. перевернутый треугольник), вдохновленным модой 1940-х и 50-х годов.

Наряды Мюглера носили Дэвид Боуи и Леди Гага. Он создал множество сценических костюмов для Бейонсе, а в 2019 году разработал знаменитое "мокрое платье" Ким Кардашьян для Met Gala, ежегодного мероприятия по сбору средств в пользу Института костюма Метрополитен-музея в Нью-Йорке.

На его официальной странице в "Инстаграме" Мюглер бы назван провидцем, чье воображение "каждый день давало людям во всем мире возможность быть смелее и мечтать о большем".

Манфред Тьерри Мюглер родился в 1948 году в Страсбурге. Он был талантливым танцором: в 14 лет он уже был танцовщиком в труппе Национальной Рейнской Оперы в Страссбурге. Мюглер работал и фотомоделью.

Тьерри Мюглер проявил интерес к дизайну одежды довольно рано. В 1970-х годах это увлечение привело к открытию его первого бутика в Париже.

"Я не слишком понимал, чем именно хочу заниматься, - сказал он недавно

О нем говорили, что он жил, как отшельник. Он отошел от активной работы в мире моды в начале 2000-х, хотя и создавал единичные модели для Леди Гаги и работал креативным консультантом в мировом турне Бейонсе в 2010 году.

По словам агентов Мюглера, на этой неделе он планировал объявить о новых проектах.