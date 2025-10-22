В Париже умер журналист и издатель Сергей Дедюлин

В Париже скончался журналист, библиограф, редактор и издатель Сергей Дедюлин. Ему было 74 года. Причины смерти не сообщаются.

Дедюлин родился 9 декабря 1950 года в Ленинграде в семье военного врача и историка медицины Владимира Ивановича Дедюлина. Окончил химический факультет Ленинградского университета, работал по специальности и преподавал химию в школе, но все свободное время посвящал неофициальной литературной жизни.

Дедюлин был прирожденным систематизатором: стремился упорядочить всё. В ряде обысков в конце 1970-х КГБ изъяло у него рукопись полной библиографии Александра Солженицына и материалы к "Словарю деятелей независимого движения в СССР 1950-1970-х годов".

Печатая библиографические этюды в официальной прессе ("Литературная Россия", "Вопросы литературы"), Дедюлин составил и комментировал машинописный сборник стихотворений, посвященных Ахматовой и сборник "Конец Гумилева".

Вместе с Виталием Петрановским выпускал самиздатский журнал "ЛОБ", помещал материалы в "Хронике текущих событий", участвовал с Арсением Рогинским и Александром Добкиным в исторических сборниках "Память". В 1979–81 годах вместе с Виктором Кривулиным издавал машинописный журнал поэзии и критики "Северная почта". В марте 1981-го под давлением КГБ эмигрировал и поселился в Париже.

Сергей Дедюлин 10 лет работал в редакции еженедельника "Русская мысль", где вёл многие рубрики и напечатал около 500 материалов. Кроме того, Дедюлин организовал выпуск "Литературного приложения" к "Русской мысли" — вышли девять номеров. Был в числе организаторов Ахматовского коллоквиума в Париже и вместе с Габриэлем Суперфином составил "Ахматовский сборник".

Уйдя из газеты, учредил международные общественные ассоциации "Русский институт в Париже" и "Око" (Ассоциацию в поддержку независимой прессы). Издавал и редактировал ряд журналов и сборников, посвящённых главным образом систематизации исторической памяти.

Печатался в новой российской периодике, выступал в программе "Поверх барьеров" на Радио Свобода.