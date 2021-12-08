Великобритания присоединилась к дипломатическому бойкоту Олимпийских игр в Пекине, о котором ранее объявили США.
Премьер-министр Борис Джонсон заявил, что министры правительства Великобритании не будут присутствовать на мероприятии, передаёт "Би-би-си".
К дипломатическому бойкоту также присоединилась Австралия. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер не будет присутствовать на Олимпийских Играх, но не уточняется, связано ли это с бойкотом.
На спортсменов решения не распространяются, они по-прежнему смогут принять участие в соревнованиях.
МИД Китая гневно отреагировал на ситуацию, заявив журналистам, что независимо от того, приедут политики или нет, "их отсутствия никто не заметит".
6 декабря дипломатический бойкот объявили США, подчеркнув, что делают это в знак протеста против геноцида в Синьцзяне и других нарушений прав человека со стороны властей КНР. Ранее президент США Джо Байден говорил о возможном дипломатическом бойкоте Олимпиады. В качестве причин, кроме притеснения мусульман-уйгуров в Синцзяне, он назвал нарушение прав человека в Тибете и Гонконге.
- Олимпиада в Пекине будет проходить с 4 по 20 февраля 2022 года. Российские спортсмены до конца 2022 года на Олимпийских играх и на чемпионатах мира не могут выступать с национальными флагом и гимном из-за допингового скандала.
- В последний раз США полностью бойкотировали Олимпийские игры 1980 года в Москве.
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