В Пензе с активистов взыскали 500 тысяч рублей в пользу МВД

Суд в Пензе постановил взыскать 528 тысяч рублей с соратника оппозиционера Алексея Навального Антона Струнина и местного жителя Юрия Цепаева по иску МВД. Об этом сообщает "Апология протеста".

Полиция изначально требовала почти 900 тысяч рублей в качестве компенсации за работу на акции 23 января. Позднее сумма иска была снижена. МВД потребовало компенсацию из-за расходов, которые ведомство якобы понесло из-за митинга - это выплаты сотрудникам, вышедшим работу в выходной, и расходы на бензин.

Струнин и Цепаев стали ответчиками по иску, так как были арестованы за призывы к участию в акции. Их адвокаты будут обжаловать решение суда по компенсации для МВД. По словам Струнина, который ранее возглавлял местный штаб Навального (штабы Навального признаны в России экстремистскими организациями), Цепаев случайный человек, который никогда не был активистом, а просто сделал репост записи про митинг.

Ранее подобные иск МВД подало в Уфе, Ярославле, Кемерове, Кирове, Омске и Челябинске. Общая сумма исковых требований превышает шесть миллионов рублей.

Митинги в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального и политических заключённых прошли в России 23 и 31 января. На акциях протеста полиция задержала более 11 тысяч человек, было возбуждено более 90 уголовных дел.