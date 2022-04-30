В Пензе задержана волонтёрка, помогавшая украинским беженцам

В Пензе задержана волонтёрка Ирина Гурская, которая помогала украинским беженцам. Полицейские приехали к ней домой после поступившей анонимной жалобы и забрали на дачу объяснений. Об этом сообщает Медиазона со ссылкой на адвоката Гурской Игоря Жулимова.

"Бдительные граждане анонимно пожаловались в государственную тайную полицию о том, что по адресу проживания Ирины Гурской осуществляется какой-то странный сбор вещей", — написал Жулимов.

Ранее адвокат рассказывал журналистам Sota.Vision и "Би-би-си", что они с Гурской собирали одежду, предметы личной гигиены и детское питание для беженцев из Мариуполя, которых российские власти привозили в поселок Леонидовка под Пензой. Некоторым беженцам они также помогали купить билеты из России в страны Европы.

27 апреля на двери квартиры Жулимова нарисовали из баллончика синими и желтыми красками "Здесь живет укрнацист".

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