В Перми арестовали подростка по делу об убийстве учительницы

Суд в Перми отправил под стражу 17-летнего подростка, обвиняемого в убийстве педагога школы в городе Добрянке. Об этом сообщает пресс-служба Пермского краевого суда.

По данным следствия, старшеклассник школы № 5 заранее поджидал свою учительницу на крыльце, нанёс ей семь ножевых ранений, после чего бросил нож и скрылся. Позже он сам явился в отдел полиции.

Пострадавшая умерла в больнице. Возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве и халатности.

Погибшая – учительница с 30-летним стажем Олеся Багута. Она работала завучем и преподавала русский язык и литературу. В 2018 году была признана "Учителем года".

По словам адвоката обвиняемого Елена Балуева, причиной произошедшего могли стать высказывания педагога в адрес подростка.

"Суть конфликта, я так понимаю, была все-таки в том, что учитель долгое время ему говорила о том, что он не получит никогда аттестат, что он никчёмный, что у него никогда в жизни ничего хорошего не будет. Накипело, видимо. Он просто не увидел для себя иного выхода. Он понимает, что совершил страшные вещи, он готов нести наказание", – приводит слова защитницы местное издание 59.ru.

Адвокат также отметила, что, по словам матери подростка, он плохо учился из-за головных болей.

Ранее сообщалось, что возможной причиной нападения мог стать недопуск к экзаменам.

Подростка арестовали до 7 июня. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

