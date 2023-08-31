В Перми муж отрубил жене кисть на глазах у пятилетнего сына

Житель Перми на протяжении трёх недель избивал жену, не выпуская ее из квартиры, а потом отрубил ей кисть руки топором. Об этом пострадавшая рассказала в интервью "Комсомольской правде".

По словам 28-летней женщины по имени Настя, с мужем она прожила шесть лет, у них есть пятилетний сын. Муж и раньше применял к ней насилие, а однажды поджёг дом её матери, у которой она пряталась. В последнее время он начал употреблять наркотики и превратился в тирана. Дико ревновал. Не разрешал общаться с подругами, сестрами, мамой, требовал отвечать на звонки сию минуту, не пользоваться косметикой, не выходить из дома.

Однажды он показал ей видео с Маргаритой Грачёвой, которой муж отрубил кисти рук, и пообещал, что поступит так же, рассказала пострадавшая жительница Перми журналистам.

В июне муж заковал её в наручники, обрил наголо и избивал на протяжении трёх недель. Их пятилетний сын, по её словам, всё это время находился в соседней комнате. Соседи позднее рассказали, что слышали крики, но не обращали внимания, пишет "Комсомольская правда".

По словам Насти, однажды муж принёс топор и начал обвинять ее в неверности, а также заставил записать видео, на котором она признаётся, что занимается проституцией. После этого он отрубил жене кисть, забрал сына, у которого началась истерика при виде окровавленной матери, и ушёл, сообщив соседке, что к жене едет скорая.

Настю успели спасти, но она осталась инвалидом – у неё нет кисти правой руки. Её мужа полицейские задержали на следующий день в съемной квартире, где он прятался вместе с сыном.

Настя рассказала журналистам, что планирует переехать в другой город, так как муж звонил ей из СИЗО с угрозами.

В 2021 году Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить 370 тысяч евро россиянке Маргарите Грачёвой, которой в 2017 муж отрубил кисти рук. Жительницы подмосковного Серпухова неоднократно жаловалась в полицию на угрозы мужа, с которым она хотела развестись, но полицейские ничего не предприняли. В результате муж отвёз Грачёву в лес и отрубил кисти обеих рук. Одну из них врачи смогли пришить, на другой она носит протез. Дмитрия Грачёва суд приговорил к 14 годам колонии строго режима.