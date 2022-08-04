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В Перми появилось граффити с правилами жизни в России

Пермь (Архивное фото)

В Перми появилось трафаретное граффити, в котором в виде инструкции перечислены правила жизни в России, среди которых "это поддерживай", "это не пиши", "не думай", "молись", "уймись", "оплачивай", "рожай". Автором работы под названием "Итоги" стал уличный художник, который подписывается как Ffchw.

Граффити включает в себя 37 пунктов о том, что можно делать в России, а что нельзя. По словам автора, его работа просуществовала чуть больше суток, после чего была закрашена.

Ранее в Волгограде появилось граффити с рядами гробов и надписью "Цинк наш". В углу рисунка изображена буква "Z", которая является символом российской военной агрессии в Украине. Фотографию работы выложил волгоградский уличный художник, работающий под псевдонимом Philippenzo. В комментарии он назвал Россию страной-агрессором.

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