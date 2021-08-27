В Перми разбился бомбардировщик Су-24. Пилотам удалось катапультироваться. Об этом сообщает ТАСС.

Бомбардировщик направлялся на предприятие для планового ремонт. Сообщается, что Су-24 разбился сразу после взлёта. "Интерфакс" со ссылкой на источник сообщает, что причиной крушения стал отказ техники, а самолёт выполнял тренировочный полёт.

Позднее ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что пилоты разбившегося Су-24 госпитализированы с травмами рук.

Это уже четвертое крушение военного самолёта в России за месяц. 18 августа в Астраханской области во время планового полёта разбился истребитель МиГ-29. Лётчик погиб. По предварительным данным, крушение произошло из-за отказа техники. 17 августа в Московской области при заходе на посадку потерпел крушение опытный образец нового лёгкого транспортника Ил-112В. Это произошло во время тренировочного полёта. Погибли все три члена экипажа, находившихся на борту. 31 июля в районе Охотского моря разбился истребитель Су-35. Пилот катапультировался.