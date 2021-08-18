В Астраханской области разбился истребитель МиГ-29. Пилот погиб

В Астраханской области в среду потерпел катастрофу истребитель МиГ-29. Лётчик погиб.

Самолёт разбился при выполнении планового полёта. МиГ-29 упал в безлюдном месте на территории полигона Ашулук, сообщили в пресс-службе Южного военного округа. Там отметили, что полёт выполнялся без боекомплекта.

По предварительным данным, крушение произошло из-за отказа техники. "Для установления причин катастрофы к месту падения направлена комиссия главного командования Воздушно-космических сил", - добавили в пресс-службе округа.

Днём ранее, во вторник, в Московской области при заходе на посадку потерпел крушение опытный образец нового лёгкого транспортника Ил-112В. Это произошло во время тренировочного полёта. Самолёт перелетал с аэродрома Кубинка в Жуковский. Он рухнул на землю в лесополосе близ населённого пункта Никольское. На борту находились три члена экипажа - летчик-испытатель, Герой России Николай Куимов, лётчик-испытатель Дмитрий Комаров и бортинжинер Николай Хлудеев. Все они погибли. По предварительной версии, катастрофе Ил-112 предшествовало возгорание правого двигателя, сказали в Объединённой строительной корпорации. Горящий правый двигатель виден на записи, появившейся в соцсетях.