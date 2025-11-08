В Перми снова задержали певицу, поддержавшую музыкантов "Стоптайм"

В Перми снова задержали уличную певицу Екатерину Романову, которая отбыла семь суток ареста за выступление в поддержку петербургской группы "Стоптайм". Ее задержали сразу на выходе из спецприемника, сообщил телеграм-канал "Пермь 36,6".
Романову отвезли в отдел, где на нее составили новый протокол по статье о неповиновении полиции. Как пояснил юрист Артем Файзулин, требование о прохождении медосвидетельствования, за отказ от которого певица уже отбыла арест, полностью охватывается статьей 6.9 КоАП и не может быть дополнительно квалифицировано по статье 19.3. Из этого можно сделать вывод, что ей вменяют в вину другое неповиновение.
Романова вновь будет находиться в отделе полиции все выходные. Суд, предположительно, состоится в понедельник.
- 22 октября Романова провела в центре Перми концерт в поддержку музыкантов группы "Стоптайм", на котором исполняла песни групп "Кино", "Гражданская оборона", а также песню "Светлая полоса" Noize MC. Романова анонсировала второе выступление, но отменила его. Несмотря на это в день предполагаемого концерта ее задержала полиция, в отделе на певицу составили протоколы об "отказе от освидетельствования на наркотическое опьянение" и об "организации массового пребывания людей в общественном месте". По первому протоколу ее арестовали на семь суток, а по второму суд назначил ей 60 часов обязательных работ.
- Музыканты "Стоптайм" играли на улицах Петербурга песни известных российских музыкантов: Монеточки, Noize MC, Земфиры. Российские власти объявили этих исполнителей "иноагентами", однако дело "Стоптайм" стало первым случаем преследования за публичное исполнение музыки "иностранных агентов". Суд уже дважды арестовал певицу Диану Логинову (Наоко), гитариста Александра Орлова и барабанщика Владислава Леонтьева по административным протоколам.