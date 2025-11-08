В Перми снова задержали певицу, поддержавшую музыкантов "Стоптайм"

В Перми снова задержали уличную певицу Екатерину Романову, которая отбыла семь суток ареста за выступление в поддержку петербургской группы "Стоптайм". Ее задержали сразу на выходе из спецприемника, сообщил телеграм-канал "Пермь 36,6".

Романову отвезли в отдел, где на нее составили новый протокол по статье о неповиновении полиции. Как пояснил юрист Артем Файзулин, требование о прохождении медосвидетельствования, за отказ от которого певица уже отбыла арест, полностью охватывается статьей 6.9 КоАП и не может быть дополнительно квалифицировано по статье 19.3. Из этого можно сделать вывод, что ей вменяют в вину другое неповиновение.

Романова вновь будет находиться в отделе полиции все выходные. Суд, предположительно, состоится в понедельник.