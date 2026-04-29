В Пермском крае дроны атаковали одну из промышленных площадок. Об этом заявил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. По его словам, произошёл пожар, работники предприятия эвакуированы, никто не пострадал.

Махонин не уточнил, на каком именно объекте произошел пожар. По данным украинских мониторинговых каналов, пожар произошёл на предприятии "Транснефти" – линейной производственно-диспетчерской станции (ЛДПС) "Пермь". Эта информация официально не подтверждена.

В Пермском крае расположены НПЗ "Лукойла" и ЛДПС "Пермь" – ключевая нефтеперекачивающая станция АО "Транснефть – Прикамье". Станция обеспечивает смешивание различных сортов нефти и её дальнейшую транспортировку по магистральным нефтепроводам. На территории станции расположен резервуарный парк для хранения нефти.

Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев заявил, что украинские дроны предприняли попытку атаки нескольких промышленных предприятий. "По данным Минобороны России, четыре беспилотника были сбиты силами ПВО над территорией Оренбургской области. Жертв и пострадавших нет", – написал он.

Украинские телеграм-каналы утверждают, что в Орске атаковали машиностроительный завод.

Минобороны России отчиталось о 98 сбитых и перехваченных украинских беспилотниках в ночь на 29 апреля.