В Пермском крае умерла педагог, на которую с ножом напал подросток

Врачи не смогли спасти 55-летнюю учительницу, на которую напал подросток у школы в городе Добрянка, сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

“К сожалению, несмотря на все усилия врачей, учителя русского языка и литературы школы № 5 Добрянки Олесю Петровну Багута спасти не удалось”, — написал он.

Нападение произошло утром во вторник, 7 апреля, у школы. По данным полиции, около 8 утра 17-летний подросток ранил учителя ножом на крыльце здания. Нападавшего задержали, он находится в территориальном отделе полиции, его мотивы выясняются.

Телеграм-каналы сообщали, что подростка несколько раз оставляли на второй год и он состоял на учёте в полиции.

Пострадавшую доставили в больницу в крайне тяжёлом состоянии. По данным СМИ, она получила ранения в шею, спину и живот.

Погибшая была классным руководителем подростка и занимала должность завуча. По информации СМИ, ранее она не допустила его к экзамену по одному из предметов.