В Перу ввели чрезвычайное положение из-за массовых протестов

Новые власти Перу объявили чрезвычайное положение на 30 дней в ответ на массовые протесты, начавшихся в стране после объявления импичмента президенту Педро Кастильо.

Декрет был принят на заседании правительства Перу. Согласно документу, перуанцы на месяц лишаются права свободно собираться и передвигаться по стране. Также декларация разрешает полиции при поддержке военных проводить обыски в домах людей без разрешения или судебного ордера. Кроме того, правительство обсуждает введение ночного комендантского часа.

По словам министра обороны Перу, принятые меры направлены на установление порядка, непрерывность экономической деятельности и защиту тысяч семей.

Протесты в Перу начались на прошлой неделе – после того, как Конгресс страны объявил импичмент президенту Педро Кастильо. Кастильо попытался распустить Конгресс, однако тот отказался расходиться и проголосовал за отставку самого Кастильо. Сейчас Кастильо находится под стражей по обвинению в злоупотреблении властью и попытке государственного переворота. Его место заняла бывшая вице-президент Дина Болуарте.

В ответ на это участники протестов перекрывают улицы и парализуют аэропорты, требуя свободы Кастильо, отставки Болуарте и назначения досрочных всеобщих выборов. Также сообщается, что участники демонстраций подожгли несколько полицейских участков, региональных прокуратур и налоговых управлений. В ходе столкновений с полицией были застрелены как минимум восемь человек, в том числе несколько подростков, ранены – ещё более двадцати.

Болуарте сообщила, что всеобщие выборы могут быть назначены на декабрь 2023 года. Ранее она заявляла, что намерена остаться на президентском посту до 2026 года – официального окончания полномочий Кастильо.