В Петербурге активист вышел на пикет в поддержку политзаключенных

В Санкт-Петербурге прошел пикет в поддержку политических заключенных в России. Активист вышел с плакатом в центре города - около Казанского собора. Об этом сообщает Север.Реалии. Имя активиста не уточняется.

На плакате были перечислены люди, которые находятся в заключении по политическим мотивам: карельский исследователь сталинских репрессий Юрий Дмитриев, петербургская активистка Виктория Петрова, политики Илья Яшин, Алексей Навальный, Владимир Кара-Мурза, Андрей Пивоваров, Алексей Горинов и Лилия Чанышева.

По словам очевидцев, многие прохожие интересовались у пикетчика, как помочь политзаключенным. Негатив высказали только двое мужчин, у одного из них на куртке была нашивка с символом поддержки вторжения российских войск в Украину - латинской буква "Z".