В Петербурге активист вышел на пикет в поддержку политзаключенных

В Санкт-Петербурге прошел пикет в поддержку политических заключенных в России. Активист вышел с плакатом в центре города - около Казанского собора. Об этом сообщает Север.Реалии. Имя активиста не уточняется.
На плакате были перечислены люди, которые находятся в заключении по политическим мотивам: карельский исследователь сталинских репрессий Юрий Дмитриев, петербургская активистка Виктория Петрова, политики Илья Яшин, Алексей Навальный, Владимир Кара-Мурза, Андрей Пивоваров, Алексей Горинов и Лилия Чанышева.
По словам очевидцев, многие прохожие интересовались у пикетчика, как помочь политзаключенным. Негатив высказали только двое мужчин, у одного из них на куртке была нашивка с символом поддержки вторжения российских войск в Украину - латинской буква "Z".
- В декабре 2021 года суд приговорил историка Юрия Дмитриева к 15 годам лишения свободы. Его признали виновным по делам об изготовлении детской порнографии, развратных действиях и хранении оружия. По всем этим статьям ранее правозащитник и историк был оправдан. Дмитриев отрицает вину по всем обвинениям. Его сторонники убеждены, что все дела против него сфабрикованы властями в качестве мести за правозащитную деятельность.
- Московский депутат Алексей Горинов стал первым осужденным по статье о фейках об армии России. В июле 2022 года его приговорили к семи годам лишения свободы.
- Политик Илья Яшин осужден по статье о фейках. Он получил 8,5 лет за ролик о событиях в украинском городе Буча. По данным украинских властей, в Буче во время российской оккупации погибли сотни мирных жителей. Российская сторона отрицает причастность своей армии к убийствам в Буче.
- Викторию Петрову, 28-летнего менеджера из Петербурга обвинили в распространении "фейков" про Вооруженные силы России по мотивам политической ненависти из-за постов с критикой войны в Украине. Ей грозит до 10 лет лишения свободы. Она находится в СИЗО.
- Петербургского политика Андрея Пивоварова признали виновным в осуществлении деятельности нежелательной организации, он был приговорён к четырём годам лишения свободы.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.