Кассационный суд оставил в силе приговор историку Юрию Дмитриеву

Суд в Санкт-Петербурге оставил без изменений приговор историку и главе карельского "Мемориала" Юрию Дмитриеву. Он признан виновным в изготовлении порнографии из-за фотографий его приёмной дочери и приговорён к 15 годам колонии. Сам историк вину не признал - он утверждал, что снимки были предназначены для врачей.

Заседание проводил Третий кассационный суд. Дмитриев присутствовал на нём по видеосвязи, сообщается в телеграм-канале его группы поддержки.

В декабре 2021 года суд приговорил Юрия Дмитриева к 15 годам лишения свободы. Его признали виновным по делам об изготовлении детской порнографии, развратных действиях и хранении оружия. По всем этим статьям ранее правозащитник и историк был оправдан. После приговора его отправили в карельскую колонию №1 , а затем перевели в ИК-18 в Мордовии, известную более тяжёлыми условиями.

Историк отрицает вину по всем обвинениям. Его сторонники убеждены, что все дела против него сфабрикованы властями в качестве мести за правозащитную деятельность. Дмитриев известен как один из открывателей крупнейшего места захоронений жертв политических репрессий в Карелии. В его защиту ранее выступили Союз журналистов Карелии и известные в России деятели культуры.

Освободить Дмитриева требовали Евросоюз, учёные из разных стран мира и деятели искусства, включая лауреата Нобелевской премии по литературе Джона Кутзее.