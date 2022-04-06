Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

В Петербурге активиста задержали за антивоенные листовки

В Санкт-Петербурге из-за расклейки антивоенных листовок полицейские задержали активиста Антона Козина. Об этом сообщает "ОВД-Инфо".

На Козина составили протокол по статье о "дискредитации" вооруженных сил России. По информации правозащитников, его удерживают в отделе полиции без объяснения причин.

Ранее в Петербурге дважды штрафовали за пробежки в худи с надписями "Путин вор!" и "Слава Украине!" историка Константина Надеина. Первый раз на 500 рублей за мелкое хулиганство, второй - на 30 тысяч рублей за "дискредитацию" вооружённых сил России. 2 апреля его вновь задержали, но уже по делу о телефонном терроризме. По версии правоохранительных органов, Надеин причастен к ложному сообщению о бомбе в магазине IKEA. В его квартире прошел обыск, полицейские забрали у него телефон и худи с надписью "Путин вор!".

  • 24 февраля российские войска вошли на территорию Украины по приказу президента России Владимира Путина. Целями военной операции он назвал "денацификацию" и "демилитаризацию" Украины, но не уточнил, что конкретно имеет в виду. Из-за войны США и страны Запада ввели в отношении Москвы жёсткие санкции, которые затронули не только политиков и чиновников, но и обычных граждан. Сотни корпораций и брендов объявили о приостановке бизнеса в России.
  • 4 марта Путин подписал закон об административной и уголовной ответственности за "фейки" о действиях российской армии в Украине. За сообщения о деятельности вооруженных сил, которые суд признает "заведомо ложными", грозит штраф или лишение свободы. По данным "Сетевых свобод", в России возбудили более 220 административных дел по закону "о фейках".

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG