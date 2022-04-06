В Петербурге активиста задержали за антивоенные листовки

В Санкт-Петербурге из-за расклейки антивоенных листовок полицейские задержали активиста Антона Козина. Об этом сообщает "ОВД-Инфо".
На Козина составили протокол по статье о "дискредитации" вооруженных сил России. По информации правозащитников, его удерживают в отделе полиции без объяснения причин.
Ранее в Петербурге дважды штрафовали за пробежки в худи с надписями "Путин вор!" и "Слава Украине!" историка Константина Надеина. Первый раз на 500 рублей за мелкое хулиганство, второй - на 30 тысяч рублей за "дискредитацию" вооружённых сил России. 2 апреля его вновь задержали, но уже по делу о телефонном терроризме. По версии правоохранительных органов, Надеин причастен к ложному сообщению о бомбе в магазине IKEA. В его квартире прошел обыск, полицейские забрали у него телефон и худи с надписью "Путин вор!".
- 24 февраля российские войска вошли на территорию Украины по приказу президента России Владимира Путина. Целями военной операции он назвал "денацификацию" и "демилитаризацию" Украины, но не уточнил, что конкретно имеет в виду. Из-за войны США и страны Запада ввели в отношении Москвы жёсткие санкции, которые затронули не только политиков и чиновников, но и обычных граждан. Сотни корпораций и брендов объявили о приостановке бизнеса в России.
- 4 марта Путин подписал закон об административной и уголовной ответственности за "фейки" о действиях российской армии в Украине. За сообщения о деятельности вооруженных сил, которые суд признает "заведомо ложными", грозит штраф или лишение свободы. По данным "Сетевых свобод", в России возбудили более 220 административных дел по закону "о фейках".
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