В Петербурге активиста задержали за антивоенные листовки

В Санкт-Петербурге из-за расклейки антивоенных листовок полицейские задержали активиста Антона Козина. Об этом сообщает "ОВД-Инфо".

На Козина составили протокол по статье о "дискредитации" вооруженных сил России. По информации правозащитников, его удерживают в отделе полиции без объяснения причин.

Ранее в Петербурге дважды штрафовали за пробежки в худи с надписями "Путин вор!" и "Слава Украине!" историка Константина Надеина. Первый раз на 500 рублей за мелкое хулиганство, второй - на 30 тысяч рублей за "дискредитацию" вооружённых сил России. 2 апреля его вновь задержали, но уже по делу о телефонном терроризме. По версии правоохранительных органов, Надеин причастен к ложному сообщению о бомбе в магазине IKEA. В его квартире прошел обыск, полицейские забрали у него телефон и худи с надписью "Путин вор!".