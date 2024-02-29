В Петербурге арестовали подозреваемого в поджоге релейного шкафа

Суд в Санкт-Петербурге арестовал на два месяца 21-летнего Богдана Бондарева, его обвиняют в поджоге релейного шкафа. Об этом сообщает Север.Реалии со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.
По версии следствия, 10 февраля Бондарев испортил релейный шкаф на перегоне железнодорожных станций Сергиево - Стрельна, а также изготовил 16 агитационных листовок с критикой президента России Владимира Путина.
Во время обыска Бондарев якобы признался в сотрудничестве с легионом "Свобода России" - военизированным формированием из граждан России, воющих на стороне Украины. Следователи уверяют, что арестованный по заданию подразделения в том числе наблюдал за работой научно-производственных предприятий из сферы военно-промышленного комплекса. Бондарева обвиняют в совершении теракта.
- Ранее в Петербурге по делу о покушении на госизмену к 10 годам лишения свободы приговорили работника банка Вячеслава Лутора. По версии следствия, он вёл переписку с легионом "Свобода России" и собирался уехать в Украину, чтобы воевать на стороне ВСУ.
- В конце января суд в Петербурге приговорил к 8 годам заключения 19-летнего местного жителя Вячеслава Зайцева. Его признали виновным по делу о диверсии на железной дороге. Зайцев поджёг релейный шкаф около станции Горелово. Сделал он это якобы по заданию "куратора" за 10 тысяч рублей.
- С начала вторжения в Украину российские правоохранительные органы регулярно отчитываются о задержании людей, пытавшихся поджечь релейные шкафы и повредить другие объекты инфраструктуры. Такие действия расцениваются властями как диверсии и попытки совершения теракта, а правоохранительные органы заявляют о причастности к ним украинской стороны.
- Легион "Свобода России" – войсковой батальон, состоящий из граждан России и входящий в состав Иностранного легиона Вооруженных сил Украины. В России он признан террористической организацией. Его политическим представителем выступает эмигрировавший бывший депутат Госдумы Илья Пономарев.
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