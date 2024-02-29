В Петербурге арестовали подозреваемого в поджоге релейного шкафа

Суд в Санкт-Петербурге арестовал на два месяца 21-летнего Богдана Бондарева, его обвиняют в поджоге релейного шкафа. Об этом сообщает Север.Реалии со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

По версии следствия, 10 февраля Бондарев испортил релейный шкаф на перегоне железнодорожных станций Сергиево - Стрельна, а также изготовил 16 агитационных листовок с критикой президента России Владимира Путина.

Во время обыска Бондарев якобы признался в сотрудничестве с легионом "Свобода России" - военизированным формированием из граждан России, воющих на стороне Украины. Следователи уверяют, что арестованный по заданию подразделения в том числе наблюдал за работой научно-производственных предприятий из сферы военно-промышленного комплекса. Бондарева обвиняют в совершении теракта.