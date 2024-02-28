Петербуржца приговорили к 10 годам по делу о госизмене

В Петербурге по делу о покушении на госизмену к 10 годам лишения свободы приговорили работника банка Вячеслава Лутора. Об этом сообщает правозащитный проект "Первый отдел".

Два года из этого срока Лутор проведет в тюрьме, восемь - в колонии строгого режима.

Как пишут Север.Реалии, Лутора обвиняли по трём статьям Уголовного кодекса - покушение на госизмену, конфиденциальное сотрудничество с иностранным государством и участие в террористической организации. По данным "Медиазоны", следствие считало, что что Лутор вел переписку с легионом "Свобода России" и собирался уехать в Украину, чтобы воевать на стороне ВСУ.

Лутор был арестован после задержания в конце июля 2023 года. "Медиазона" нашла два административных протокола в отношении Лутора: в начале июля 2023 года его сначала арестовали за мелкое хулиганство (он якобы ругался матом в аэропорту), а затем - за неповиновение полиции (в постановлении суда говорилось, что Лутор не показал сотруднику МВД паспорт). Мать Вячеслава Лутора сказала "Первому отделу", что её сын имеет серьёзные проблемы со здоровьем и стал жертвой провокации.

В 2023 году в России как минимум 148 человек стали фигурантами уголовных дел о госизмене, шпионаже и тайном сотрудничестве с иностранцами, а в суды поступило не менее 88 таких дел. Это исторический рекорд по уровню репрессий со стороны ФСБ. Правозащитники считают, что реальное число дел может быть гораздо больше, а рост темпов преследования сохранится и в 2024 году.

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