9 января суд в Петербурге рассмотрел несколько протоколов, составленных на задержанных накануне противников сноса бывшего здания Всесоюзного НИИ целлюлозно-бумажной промышленности (ВНИИБ).

Как пишет "Бумага", трех человек арестовали на пять суток, еще двум назначили штрафы в размере 15 тысяч рублей. Всем им вменили статью об организации массового одновременного пребывания граждан, повлекшего нарушение правопорядка.

Еще одного участника протеста, 54-летнего Антона Глухова, суд отправил под домашний арест по делу о хулиганстве. По версии следствия, он распылил перцовый баллончик в лицо охраннику, нанятому с целью не подпускать активистов к сносимому зданию.

8 января у бывшего здания ВНИИБ, которое было построено в конце 1950-х годов в стиле "сталинского неоклассицизма", были задержаны более десятка человек. Градозащитники утверждают, что на рассмотрении Комитета по охране памятников (КГИОП) находятся два заявления о признании здания объектом культурного наследия, и до принятия решения проводить снос нельзя.

Акции и пикеты в защиту здания проходят с 2019 года, активисты также обращались КГИОП с требованием признать здание объектом культурного наследия, но получали отказы. Петицию за его сохранение подписали больше двух тысяч человек.

В Следственном комитете заявили, что здание и земельный участок находятся в частной собственности у ООО "Специализированный застройщик „2-й Муринский“, у которого на руках есть разрешение на строительство жилого дома, действующее до конца 2027 года. На месте бывшего здания ВНИИБ хотят построить 13-этажный дом.