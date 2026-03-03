В Петербурге арестован активист из-за баннера про Роскомнадзор

Активиста незарегистрированной партии "Другая России Э. В. Лимонова" Дениса Герасименко в Петербурге 2 марта задержала полиция - из-за баннера, который он вывесил на крыше здания, где расположено управление Роскомнадзора. Об этом сообщает Север.Реалии со ссылкой на его сторонников.

Герасименко арестовали на пять суток по административной статье. По информации "Ротонды", на него составили протокол о несогласованном публичном мероприятии. В декабре активисты "Другой России" (нацболы) повесили транспарант "Роскомнадзор, запрети этот баннер" на доме, где находится управление ведомства.

В феврале нацболы провели несколько акций против ограничения работы мессенджера Telegram в России. В Москве они "заблокировали" дверь Роскомнадзора велосипедным замком. Участников этой акции сначала арестовали на 15 суток, а затем отправили в СИЗО по уголовному делу о хулиганстве.

В сообщении на сайте незарегистрированной партии смысл акции объяснялся так: "Отечественного интернет-пользователя облагают абсурдными запретами на пользования сайтами и даже на поиск якобы "экстремистской" информации. Народ насильно загоняют в наспех слепленные государственные платформы, больше похожие на шпионские программы, нежели удобные сервисы".

10 февраля Роскомнадзор объявил о "последовательном ограничении" работы Telegram. В отношении создателя Telegram Павла Дурова возбудили уголовное дело. заявил, что власти "выдумывают новые предлоги, чтобы ограничить доступ россиян к Telegram".