В Петербурге арестован подозреваемый в поджоге здания на балансе Минобороны

Суд в Санкт-Петербурге арестовал на два месяца жителя города Виктора Мельникова, которого подозревают в поджоге принадлежащего Минобороны здания в городе Ломоносов. Об этом сообщает пресс-служба судов города.
По версии следствия, Мельников поздно вечером 21 сентября, в день объявления в России мобилизации, поджёг помещение, которое находится в здании, принадлежащем Северо-Западному управлению имущественных отношений Минобороны России. Ущерб был оценен в 250 тысяч рублей. На здании висела табличка "военкомат", но на самом деле комиссариат там не располагается. Уголовное дело возбуждено по статье об умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества.
Защита Мельникова просила назначить ему запрет определенных действий, так как у него "признательная позиция по делу" и с учетом состояния здоровья. Суд отказал. Мельников пробудет под стражей до 23 ноября, сообщает Север.Реалии.
- В России после начала военного вторжения в Украину, а также после объявления о мобилизации массово стали поджигать военкоматы. Уже в день объявления мобилизации 21 сентября неизвестные подожгли военкоматы в Забайкалье, Хабаровске, Амурской области и Красноярском крае.
- В Ленинградской области произошло сразу несколько атак на военкоматы и административные здания. В ночь 25 сентября в экстренные службы поступил сигнал о пожаре в здании военкомата на улице Набережной в Кировске в Ленинградской области. Горел кабинет площадью около десяти квадратных метров на первом этаже. Огонь потушил ночной сторож.
- Кроме того, 25 сентября неизвестные подожгли здание администрации в поселке в Сяськелево Гатчинского районе, бросив в него бутылки с зажигательной смесью, сгорел кабинет службы социальной защиты. Возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении имущества путём поджога.
- В Черняховске в Калининградской области полиция задержала жителя, которого подозревают в поджоге таблички на местном военкомате.
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