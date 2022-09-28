В Петербурге арестован подозреваемый в поджоге здания на балансе Минобороны

Суд в Санкт-Петербурге арестовал на два месяца жителя города Виктора Мельникова, которого подозревают в поджоге принадлежащего Минобороны здания в городе Ломоносов. Об этом сообщает пресс-служба судов города.



По версии следствия, Мельников поздно вечером 21 сентября, в день объявления в России мобилизации, поджёг помещение, которое находится в здании, принадлежащем Северо-Западному управлению имущественных отношений Минобороны России. Ущерб был оценен в 250 тысяч рублей. На здании висела табличка "военкомат", но на самом деле комиссариат там не располагается. Уголовное дело возбуждено по статье об умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества.

Защита Мельникова просила назначить ему запрет определенных действий, так как у него "признательная позиция по делу" и с учетом состояния здоровья. Суд отказал. Мельников пробудет под стражей до 23 ноября, сообщает Север.Реалии.