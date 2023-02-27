В Петербурге аспиранта задержали из-за разбитого окна военкомата

В Санкт-Петербурге задержан аспирант Петербургского национально-исследовательского академического университета имени Алфёрова. Полицейские считают, что он разбил окно в здании военного комиссариата Выборгского района и оставил на стенах антивоенные надписи. Об этом пишет "Фонтанка". Среди надписей, в частности, были фразы "Нет войне", "Хватит убивать" и "Сколько можно убивать".

По данным издания, инцидент произошел в ночь на 26 февраля. В отношении 25-летнего аспиранта возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Телеграм-канал "База" пишет, что против него возбудили и второе дело - о так называемой дискредитации российской армии. Известно, что ранее аспирант привлекался к административной ответственности по статье о дискредитации, - пишет Север.Реалии.

По данным "Базы", задержанного зовут Владимир Миронов. Суд должен избрать в его отношении меру пресечения.

Статьи об уголовной и административной ответственности за "дискредитацию" и "фейки" об армии появились в марте 2022 года, после начала полномасштабной войны с Украиной. Под фейками власти, судя по правоприменительной практике, могут иметь в виду любую информацию, которая противоречит официальной позиции Минобороны, а под дискредитацией - любое высказывание с осуждением войны, даже без упоминания Украины (например "Нет войне"). Правозащитники назвали эти статьи "фактическим введением военной цензуры".