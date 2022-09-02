В Петербурге бездомным предлагают службу в армии по контракту

В Санкт-Петербурге в организацию "Ночлежка", которая помогает бездомным людям, пришёл чиновник из Фрунзенского района и предложил разложить листовки с призывом служить в армии по контракту. Об этом сообщили "Бумаге" в пресс-службе организации.

Дежурный по приюту не позволил этого сделать и попросил чиновника поговорить с руководством — но тот не стал этого делать и просто ушёл.

В администрации Фрунзенского района эту информацию подтвердили, но уточнили, что это была личная инициатива чиновника. Однако позже вновь попытались связаться с "Ночлежкой" по электронной почте для того, чтобы раздать бездомным листовки о службе в армии по контракту.