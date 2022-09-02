В Петербурге бездомным предлагают службу в армии по контракту

В Санкт-Петербурге в организацию "Ночлежка", которая помогает бездомным людям, пришёл чиновник из Фрунзенского района и предложил разложить листовки с призывом служить в армии по контракту. Об этом сообщили "Бумаге" в пресс-службе организации.
Дежурный по приюту не позволил этого сделать и попросил чиновника поговорить с руководством — но тот не стал этого делать и просто ушёл.
В администрации Фрунзенского района эту информацию подтвердили, но уточнили, что это была личная инициатива чиновника. Однако позже вновь попытались связаться с "Ночлежкой" по электронной почте для того, чтобы раздать бездомным листовки о службе в армии по контракту.
- Власти России неоднократно заявляли, что не собираются объявлять всеобщую мобилизацию. При этом правозащитники из многих регионов России отмечают, что в России идет скрытая мобилизация. Так, в регионах создают именные военные батальоны. О создании таких батальонов объявили, в частности, в Приморском крае, Ленинградской, Курской, Нижегородской, Тюменской, Оренбургской областях, Башкортостане, Татарстане, Пермском крае, Чувашии.
- Чаще всего в батальоны набирают мужчин до 50 лет, в том числе без боевого опыта. Им обещают платить от 200 тысяч рублей в месяц. По информации издания "Важные истории", отправиться на фронт предлагают в том числе безработным и заключенным.
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