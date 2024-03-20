Суд в Петербурге приговорил документалиста Всеволода Королева к трём годам колонии по обвинению в распространении фейков о российской армии. Об этом сообщил корреспондент Север.Реалии.

Обвинение запрашивало для Королева 9 лет лишения свободы.

Королева арестовали в начале июля 2022 года. По версии следствия, весной 2022 года Королев разместил два поста в социальной сети "ВКонтакте" с недостоверной информацией о действиях российских военных в Донецке, Буче и Бородянке. Авторство постов Королев не отрицал, но с обвинением не согласился.

На допросе в суде документалист рассказал, что писал посты на своей странице во "ВКонтакте", чтобы люди могли узнать альтернативное мнение, отличное от официальных сводок Минобороны. Также Королёв настаивал, что брал информацию из открытых источников и в основном использовал свидетельства очевидцев.