В Петербурге из-за поста с георгиевской лентой задержали гражданина США

В Санкт-Петербурге из-за поста с георгиевской лентой задержали гражданина США и России. Как утверждает телеграм-канал "База" Юрия Малева, который две недели назад приехал из Эстонии, обвиняют по статье о реабилитации нацизма.

По версии следствия, 8 мая прошлого года подозреваемый опубликовал изображение трупа с биркой в цветах ленты и подписью "Как правильно носить Георгиевскую ленточку". За это на Малева пожаловалась в полицию пенсионерка из Петербурга.

Задержанному грозит до пяти лет колонии.

Задержание без указания имени подтверждает пресс-служба городской полиции. В сообщении говорится о фотографии, которая якобы выражала явное неуважение к обществу, дням воинской славы и памятным датам России, связанным с защитой Отечества.

Георгиевская лента, совпадающая по цветам с лентой учреждённого Екатериной II Георгиевского креста и советской Гвардейской медальной лентой времён Второй мировой, в современной России используется как символ Дня победы, а с 2022-го — поддержки войны против Украины.

С сентября 2022 года лента объявлена символом воинской славы России. За его осквернение президент Владимир Путин ввёл уголовное наказание до пяти лет колонии.

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