В Петербурге мать срочника вышла на пикет к штабу военного округа

В Санкт-Петербурге мать военнослужащего срочной службы вышла с пикетом к знаю штаба Западного военного округа. Она пытается выяснить, почему её сын находится в Белгородской области - на границе с Украиной. Информация об этом появилась в телеграм-канале "Совет матерей и жен".

По словам пикетчицы, её сын находится на границе с середины сентября, солдаты роют окопы и часто попадают под обстрелы. В течение двух месяцев она обращается в разные инстанции, но нигде не может добиться ответа, почему срочники находятся так близко к зоне боевых действий.

Мать военнослужащего приехала в Петербург не одна. Всего около штаба, судя по опубликованной видеозаписи, около двух десятков женщин. Они хотят поговорить с командующим округом и обратиться в военную прокуратуру.

О том, что солдат срочной службы могут отправить в соседние с зоной боевых действий регионы, например, Белгородскую или Курскую области, в начале ноября заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. При этом он уточнил, что в зону боевых действий, а также в оккупированные российскими войсками области Украины, срочников отправлять не будут.