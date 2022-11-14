В Петербурге мать срочника вышла на пикет к штабу военного округа

В Санкт-Петербурге мать военнослужащего срочной службы вышла с пикетом к знаю штаба Западного военного округа. Она пытается выяснить, почему её сын находится в Белгородской области - на границе с Украиной. Информация об этом появилась в телеграм-канале "Совет матерей и жен".
По словам пикетчицы, её сын находится на границе с середины сентября, солдаты роют окопы и часто попадают под обстрелы. В течение двух месяцев она обращается в разные инстанции, но нигде не может добиться ответа, почему срочники находятся так близко к зоне боевых действий.
Мать военнослужащего приехала в Петербург не одна. Всего около штаба, судя по опубликованной видеозаписи, около двух десятков женщин. Они хотят поговорить с командующим округом и обратиться в военную прокуратуру.
О том, что солдат срочной службы могут отправить в соседние с зоной боевых действий регионы, например, Белгородскую или Курскую области, в начале ноября заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. При этом он уточнил, что в зону боевых действий, а также в оккупированные российскими войсками области Украины, срочников отправлять не будут.
- С 1 ноября в России начался призыв на срочную службу, который перенесли на месяц из-за мобилизации. Власти планируют призвать 120 тысяч человек. В Генштабе заявили, что Россиян, призванных на срочную службу осенью 2022 года, не будут отправлять на оккупированные территории Украины, а также использовать для участия в боевых действиях
- Солдаты срочной службы находились в приграничных районах и раньше: в октябре на границе с Украиной погиб срочник из Новосибирска Денис Таскаев. Органы следствия проверяют версию, что Таскаев был застрелен сослуживцем, который принял пострадавшего за военнослужащего со стороны Украины. Как заявило следствие, инциденту предшествовала перестрелка "с разведывательными диверсионными группами". В приграничных районах нет боевых действий, однако они регулярно подвергаются обстрелам.
- 28 октября глава Минобороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о завершении мобилизации, которую российские власти называют "частичной". В ходе мобилизации граждане столкнулись с многочисленных злоупотреблениями, когда в армию призывали людей, негодных для службы по состоянию здоровья.
- В начале конфликта в Украине Владимир Путин заявлял, что на фронте только "профессиональные военные". Позже пресс-секретарь Путина Песков сообщил, что все факты участия срочников в военных действиях будет расследовать прокуратура, но никаких сообщений о наказании виновных или даже имен ответственных за это не появилось. Позже Минобороны признало, что в Украине воевали срочники, часть из которых попали в плен. В июне военная прокуратура Западного округа заявила, что к боевым действиям в Украине привлекли около 600 солдат срочной службы.
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