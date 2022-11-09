СК подтвердил: под Белгородом ефрейтор застрелил солдата-срочника

Следственный комитет России подтвердил гибель солдата-срочника Дениса Таскаева в Белгородской области. Предположительно, его случайно застрелил один из сослуживцев, приняв в темноте за диверсанта. По факту гибели Таскаева возбуждено уголовное дело по факту убийства, в котором он проходит как потерпевший.

С постановлением ознакомилось издание Сибирь.Реалии. В нём указано, что 20-летний уроженец Новосибирска Таскаев был застрелен в ночь на 16 октября 22-летним ефрейтором Зурковым. Это произошло около пропускного пункта Нехотеевка под Белгородом, где Таскаев проходил срочную службу. В ту ночь он патрулировал местность, поскольку командование получило данные о передвижениях поблизости группы украинских диверсантов. По показаниям ефрейтора Зуркова, тот в темноте принял Таскаева за диверсанта и открыл огонь без предупреждения.

По словам матери Дениса Таскаева, Татьяны Кулешовой, она до сих пор не получила извещение о гибели сына от командования части, где он проходил службу. В военкомате ей пообещали выплаты за смерть сына. Также ей первоначально сообщили, что сын погиб во время перестрелки с украинскими военнослужащими, а сослуживцам Дениса, по словам Кулешовой, приказали молчать об обстоятельствах его гибели.

Власти России и Белгородской области публично о гибели Дениса Таскаева не сообщали. Факт смерти подтвердили Сибирь.Реалии только в военной прокуратуре Гусевского гарнизона в Калининградской области.