В Петербурге мундепы не смогли провести собрание из-за дымовой шашки

В Санкт-Петербурге неизвестные сорвали собрание депутатов муниципального округа "Смольнинское". Через несколько минут после начала мероприятия у входа в здание взорвалась дымовая шашка. Об этом в твиттере написала депутат Диана Серая.

По её словам, инцидент произошел, когда депутаты находились на крыльце дома, где должно было пройти собрание. Сперва пространство заволокло красным дымом, а затем раздался громкий взрыв. "У меня заложило уши, кто-то из депутатов оглох на пару минут", - отметила Серая.

На место происшествия приехала полиция. Депутаты заявили о намерении изучить записи с камер видеонаблюдения. При этом Серая уточнила, что две камеры от муниципалитета направлены на крыльцо, где произошел взрыв, но она "не удивится, если они не работали в это время".

По данным ЗАКС.Ру, 10 августа районный суд рассмотрит иск прокуратуры с требованием распустить совет депутатов МО "Смольнинское" из-за того, что он якобы на протяжении нескольких месяцев не проводил заседаний . Ранее с подобным иском в суд обращался глава округа Григорий Ранков.

Муниципальный совет "Смольнинского" – один из немногих в Санкт-Петербурге, где "Единая Россия" проиграла выборы по итогам голосования в 2019 году.

В ноябре 2020 года муниципальный совет оказался в центре скандала, когда депутат снял со стены портрет президента Владимира Путина и разорвал его. После случившегося на заседание приехали полицейские, а спустя сутки инцидент прокомментировал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.