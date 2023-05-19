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В Петербурге на фотографа составили протокол о "дискредитации" армии

Валентин Никитченко

В Санкт-Петербурге на 73-летнего фотографа Валентина Никитченко составили протокол о "дискредитации" армии за фотографии пикетов, которые он выкладывает на своем сайте. Об этом сообщает Север.Реалии со ссылкой на адвоката Елену Фадееву.

Никитченко регулярно посещает судебные заседания по политически мотивированным делам в Петербурге и публикует фотографии из судов и с пикетов. В протоколе о "дискредитации" говорится, что фотограф "размещает протестную" и "некорректную" информацию, в том числе о президенте России Владимире Путине.

Никитченко в том числе вменяют тексты с плакатов пикетчиков, которых он фотографировал, а также репосты и публикации фотографий митингов, которые он выложил, "не проверив достоверность".

В конце марта к Никитченко приходили сотрудники МВД с "осмотром помещения", в ходе которого изъяли всю его технику и альбомы с фотографиями. Полицейские предложили ему "корвалола" и забрали фотоаппарат, ноутбук, телефон, дискеты с фотографиями и несколько десятков листочков, на которых он от руки записывал имя подсудимого и дату очередного заседания.

Протестующих Никитченко снимает уже 11 лет. По статье о "дискредитации" ему грозит штраф до 60 тысяч рублей.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


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