В Петербурге на соратника Навального завели уголовное дело

Бывший глава штаба Навального в Санкт-Петербурге (штабы Навального признаны в России экстремистскими организациями и ликвидированы) Денис Михайлов был задержан по делу о незаконном обороте боеприпасов. Об этом сообщает "Фонтанка" со ссылкой на неназванные источники. По данным издания, дома у оппозиционера нашли восемь патронов и девять пуль.

Информацию и задержании Михайлова подтверждает журналист Арсений Веснин. По его словам, соратник Навального находится в изоляторе временного содержания.

Михайлов был задержан 6 марта по делу о телефонном терроризме, у него прошли обыски, в рамках которых якобы и были найдены боеприпасы. В тот день полицейские пришли с обысками по делу о терроризме еще к десяткам активистов и муниципальных депутатов.

8 марта Михайлова выпустили из изолятора и сразу задержали на двое суток, уже по делу о незаконном обороте боеприпасов. "Фонтанка" уточняет, что следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения. В конце февраля Михайлов участвовал в антивоенных акциях протеста.