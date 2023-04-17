Электронные повестки могут начать рассылать уже в этот призыв

Электронные повестки на службу в армии начнут рассылать уже в текущий, весенний призыв, который начался в России 1 апреля. Об этом заявил военный комиссар Москвы Максим Локтев. По его словам, рассылка будет осуществляться в "тестовом режиме". Он не уточнил, будет ли новшество использоваться только в Москве или и в других регионах страны.

Локтев рассказал, что повестки для явки в военкоматы на военную службу призывники будут получать через портал "Госуслуги". Также их будут оповещать по СМС и по телефону.

В то же время, как сообщает РБК, в Минцифры заявили, что способы направления повесток правительство должно установить отдельным актом, который пока не принят.

Ранее депутат Госдумы Андрей Картаполов утверждал, что на весенний призыв 2023 года закон об электронных повестках распространяться не будет.

Законопроект о цифровизации призыва в армию был принят Госдумой и одобрен Советом Федерации на прошлой неделе, 14 апреля его подписал президент России Владимир Путин. Новый закон предполагает создание единого реестра военнообязанных и новые способы оповещения призывников. Теперь повестка может прийти заказным письмом, в электронном виде через портал "Госуслуги" и через МФЦ. Ранее они вручались только лично или через работодателя.

Также согласно новому закону повестка о призыве будет считаться вручённой с момента размещения её электронной копии в "личном кабинете" на "Госуслугах". После этого военнообязанному будет запрещён выезд из страны до тех пор, пока он не придёт в военкомат.

В случае неявки по повестке в течение 20 календарных дней могут применяться дополнительные ограничения: запрет на регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя, на регистрацию недвижимости, на вождение автомобиля, на заключение кредитного договора.

Закон об электронных повестках вызвал бурное обсуждение. По мнению его противников, теперь россиянам, не желающим служить в армии - и, в частности, участвовать в боевых действиях в Украине, - будет крайне трудно отказаться от призыва, и в том числе невозможно выехать за границу. Ранее многие антивоенно настроенные россияне отказывались от получения бумажных повесток, а неявка по повестке в военкомат каралась только штрафом от 500 до 3000 рублей.

Весенний призыв на срочную службу в российской армии продлится до 15 июля. Официально планируется призвать 147 тысяч человек — на 12,5 тысячи больше, чем в весенний призыв 2022 года.

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