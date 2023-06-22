В Петербурге нашлась пропавшая со стены "Крестов" табличка Ахматовой

В Санкт-Петербурге нашлась пропавшая со стены СИЗО "Кресты" мемориальная табличка поэтессе Анне Ахматовой. Памятный знак снял со стены и передал полиции адвокат Владимир Филатов.

В разговоре с "Коммерсантом" юрист пояснил, что доску он снял со стены, чтобы спасти от возможных вандалов. "Собственник "Крестов" теперь непонятен, поэтому табличка может быть разбита или выкинута", – сказал Филатов.

Адвокат рассчитывает, что полицейские передадут табличку в "Новые Кресты" следственный изолятор – следственный изолятор "Колпино".

О том, что со стены бывшего следственного изолятора "Кресты" на Арсенальной набережной в Петербурге пропала мемориальная доска в память о поэтессе Анне Ахматовой, стало известно в середине июня. О причинах демонтажа тогда не сообщалось.

В конце мая управление ФСИН по Петербургу передало комплекс "Кресты" акционерному обществу "ДОМ.РФ". По планам, здания СИЗО продадут на торгах.

В 1930-х годах в "Крестах" находился сын Ахматовой Лев Гумилёв. Вместе с ним был отправлен в СИЗО третий муж поэтессы искусствовед Николай Пунин. По словам Ахматовой, она провела у стен изолятора 300 часов в надежде отдать передачу, но её так и не приняли.

Информация о пропаже таблички поступила на фоне участившихся в России сообщений о демонтаже памятных знаков жертвам политических репрессий.