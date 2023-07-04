В Петербурге объявили набор на актерский курс для театра Мариуполя

В Санкт-Петербурге в Российском государственном институте сценических искусств (РГИСИ) объявили набор на актерский курс, выпускники которого должны будут работать в драмтеатре Мариуполя, который сейчас находится под российской оккупацией. Об этом сообщает журналист Илья Красильщик на карточках проекта "Служба поддержки".

По его данным, студенты-бюджетники после окончания курса должны будут отработать три года в Мариуполе. "Поступать предлагается не только россиянам, но и "гражданам новых территорий", – говорится в сообщении "Службы поддержки".

Заявку на курс подали 23 человека.



Руководить курсом будет актёр Александр Кладько, уроженец Одессы, выпускник РГИСИ. Он работал в театрах Петербурга, Пскова, Саратова и играл в кино.