В Петербурге объявили набор на актерский курс для театра Мариуполя

В Санкт-Петербурге в Российском государственном институте сценических искусств (РГИСИ) объявили набор на актерский курс, выпускники которого должны будут работать в драмтеатре Мариуполя, который сейчас находится под российской оккупацией. Об этом сообщает журналист Илья Красильщик на карточках проекта "Служба поддержки".
По его данным, студенты-бюджетники после окончания курса должны будут отработать три года в Мариуполе. "Поступать предлагается не только россиянам, но и "гражданам новых территорий", – говорится в сообщении "Службы поддержки".
Заявку на курс подали 23 человека.
Руководить курсом будет актёр Александр Кладько, уроженец Одессы, выпускник РГИСИ. Он работал в театрах Петербурга, Пскова, Саратова и играл в кино.
- Мариуполь оказался в окружении российских войск в начале марта 2022 года. За время войны город был фактически разрушен российскими войсками, погибли не менее 20 тысяч человек.
- В здании театра укрывались сотни людей, в том числе в бомбоубежище. На асфальте возле здания, как следует из спутниковых снимков, были две большие надписи "ДЕТИ". 16 марта драматический театр подвергся бомбардировке. По данным местных властей, погибли около 300 человек. Власти Украины обвинили в случившемся российскую армию. В Минобороны России заявили, что драмтеатр в Мариуполе взорвали украинские военные, укрывавшиеся в здании. Доказательств этого не было предоставлено.
- Губернатор Петербурга Александр Беглов в июне 2022 года в интервью на телеканале "Санкт-Петербург" заявил, что город поможет восстановить драматический театр, филармонию, а также школы и детские сады в Мариуполе.
- В декабре здание драматического театра в Мариуполе частично снесли, были демонтированы задняя и центральная часть театра. В марте 2023 года российские власти заявили, что восстановят здание к концу 2024 года.
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