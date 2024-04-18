Городской суд Санкт-Петербурга приговорил к семи годам колонии строгого режима 76-летнего физика Александра Куранова. Его признали виновным по делу о государственной измене. Об этом сообщила глава объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева.

Подробности обвинения неизвестны, дело засекречено и рассматривалось в закрытом режиме. На момент ареста Куранов было генеральным директором и главным конструктором машиностроительного "Научно-исследовательского предприятия гиперзвуковых систем, он специалист в области разработки гиперзвуковых технологий.

Куранов автор более 120 статей и патентов, большая часть из которых посвящена гиперзвуку. К моменту его ареста в 2021 году штат возглавляемого им предприятия сократился до пяти человек, его предполагалось распустить, писала "Новая газета".

К февралю 2024 года в России арестовали как минимум 12 ученых, которые занимались изучением физических процессов при гиперзвуковых скоростях. Всех их обвинили в госизмене. Москва первой в мире заявила о постановке на вооружение гиперзвуковых крылатых ракет. Результаты их боевого применения экспертами оценивается неоднозначно.